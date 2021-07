In Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato un 50enne e un 70enne residenti in Martina Franca (TA), per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, nel corso di una attività di polizia giudiziaria, hanno rinvenuto in un piccolo bosco ricadente nell’agro di Ceglie Messapica, confinante con Martina Franca, in prossimità dell’abitazione dei due uomini, 21 piante di cannabis di altezza variabile tra 180 e 200 centimetri, irrigate da un sistema idrico artigianale collegato all’impianto idraulico della citata abitazione. La sostanza stupefacente e l’impianto di irrigazione sono stati sottoposti a sequestro.