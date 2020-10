Dal 26 ottobre al 4 novembre, in concomitanza con le commemorazioni di Santi e Defunti, i cimiteri di Brindisi e Tuturano saranno aperti dalle 7 alle 18.

In occasione di giornate in cui è prevista la massima affluenza, si valuterà l’eventualità di contingentare gli accessi per evitare il contagio da Covid 19; le modalità saranno opportunamente comunicate nel dettaglio.

Si ricorda che l’accesso sarà consentito solo alle persone munite di mascherina e si raccomanda di seguire tutte le norme previste a salvaguardia della salute propria ed altrui.