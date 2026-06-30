Completato nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, il trasferimento nella struttura comunale provvisoria di Strada per Pandi, dei migranti regolari ospitati nel centro di via Provinciale San Vito.

“Dopo vent’anni, liberiamo definitivamente via Provinciale per San Vito, restituendo alla città una parte importante del suo spazio urbano – ha detto l’assessore ai Servizi sociali, che Politiche ed interventi per l’immigrazione. Questa amministrazione ha avuto il merito di intercettare un finanziamento pubblico di 2,3 milioni di euro per realizzare a Restinco un nuovo centro immigrati: un luogo dignitoso, con camere singole dotate di bagno, un centro di formazione lavoro, pulmini per raggiungere le aziende e una mensa.

Se non ci fosse stato l’incendio di fine gennaio, l’opera sarebbe già completata e i migranti si sarebbero trasferiti a maggio. Quel gesto vandalico ha causato un ritardo e, nell’attesa, le persone verranno ospitate temporaneamente sulla strada per Pandi, in tende nuove dotate di impianti di condizionamento. Abbiamo dovuto investire ulteriori risorse perché le tende previste inizialmente sono risultate inservibili.

Oggi, però, possiamo dire che dopo tanti anni di lavoro abbiamo raggiunto un risultato che la città ci chiedeva. Un risultato riconosciuto anche dal Ministero, attraverso il Commissario straordinario di governo, che – tra tutti i progetti presentati – ha considerato quello di Brindisi il migliore, annunciando l’assegnazione dei finanziamenti proprio nella nostra città. Brindisi è risultata in cima alla graduatoria perché il progetto è stato valutato come innovativo.

A conclusione di questa attività, saranno 56 le persone che andranno in tenda per questi mesi, tutte regolarmente censite. Potremo arrivare fino a 60 posti, riservati esclusivamente a persone con permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Il centro di Restinco, invece, offrirà 60 posti per uomini e 20 per donne.