Il sindaco di San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero ha composto la Giunta. Il vice primo cittadino è Piero Iaia. Si affacciano all’Amministrazione comunale due volti nuovi, Rosanna Picoco e Silvia Di Dio, e due consiglieri uscenti, Enzo Francavilla e Maila Cavaliere.

“La mia squadra unisce lo sguardo nuovo sulla gestione della cosa pubblica che ci viene offerto da chi amministrerà San Vito dei Normanni per la prima volta – ha dichiarato il sindaco Ruggiero – e l’esperienza di chi in passato ha già rivestito questo ruolo”.

Con i decreti firmati questa mattina, il primo cittadino mantiene la delega alle risorse umane e relazioni sindacali, polizia locale, viabilità traffico e mobilità sostenibile, sicurezza urbana, protezione civile, affari generali e istituzionali, gare, appalti e contratti pubblici.

Piero Iaia assume il ruolo di vicesindaco e le deleghe alla pianificazione urbanistica, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, assegnazione alloggi e rapporti con A.R.C.A. Nord Salento, infrastrutture e lavori pubblici, Piano e gestione arredo urbano, manutenzione del patrimonio e pubblica illuminazione, impianti sportivi.

Enzo Francavilla si occuperà di bilancio, contenzioso, tributi, politiche di impresa, zona Pip area industriale, attuazione del Programma di Governo.

Maila Cavaliere seguirà cultura, beni architettonici e culturali, Suap, attività produttive, commercio, artigianato e mercati, ambiente, turismo.

Rosanna Picoco porterà avanti servizi sociali, politiche di immigrazione, inclusione e pari opportunità, blue economy, antimafia sociale, politiche attive del lavoro.

Silvia Di Dio curerà istruzione, politiche educative, biblioteca, solidarietà intergenerazionale, transizione digitale e-government, servizi demografici ed elettorali, Urp, politiche giovanili, servizi cimiteriali.

“Da domani entreremo nel vivo della gestione di ciascun settore – ha proseguito il sindaco Ruggiero -, e lo faremo avvalendoci anche delle competenze di chi entrerà in Consiglio comunale e delle professionalità nostro territorio. Il filo rosso che unirà ogni ambito della mia Amministrazione sarà il confronto continuo con la cittadinanza tutta”.