È stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di buoni spesa a supporto dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.

Da oggi 15 dicembre è possibile effettuare la domanda online al seguente link: https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php

Per leggere l’avviso sul sito del Comune cliccare qui: https://bit.ly/Avviso_Buoni_Spesa_Comune_Brindisi

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Brindisi, una sola persona per nucleo familiare iscritto all’anagrafe, che rientrano nella situazione economica riportata nell’avviso. Chi ha un reddito familiare massimo, nel mese di novembre 2020, di 600 euro rientra nella fascia A, chi ha un reddito familiare massimo di 1.200 euro, sempre percepito nel mese di novembre 2020, rientra nella fascia B.

Non possono partecipare all’avviso i nuclei familiare che, alla data del 30 novembre 2020, abbiano sul conto corrente o titoli, per un capitale dal valore complessivo superiore a 5.000 euro.

SCADENZA

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 24 del 21 dicembre 2020, i buoni spesa saranno erogati seguendo l’ordine cronologico di arrivo e le domande saranno evase dando priorità alla “fascia A”. Eventuali domande che dovessero pervenire oltre il suddetto termine e, comunque, non oltre le ore 24 del 31 dicembre 2020, saranno evase sempre secondo l’ordine di arrivo e nei limiti dello stanziamento complessivo disponibile, pari a 640 mila euro.

FORM ONLINE

Il form online si può compilare al seguente link: https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php

Importante: Il cittadino richiedente dovrà per prima cosa selezionare la voce “BRINDISI” al campo “Comune di riferimento”.

Saranno richiesti i dati personali, la propria situazione economica e la composizione anagrafica del nucleo familiare. Inoltre è obbligatorio allegare la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmato in calce dall’intestatario/richiedente del buono spesa.

La firma serve a certificare quanto dichiarato.

BUONI SPESA

Se la domanda verrà accolta, il beneficiario riceverà il valore complessivo dei buoni spesa sulla propria tessera sanitaria; riceverà inoltre un PIN tramite SMS sul numero di cellulare indicato nella domanda.

Per effettuare gli acquisti, al negoziante occorrerà presentare obbligatoriamente la tessera sanitaria e il PIN ricevuto. Il denaro speso verrà scalato dalla tessera sanitaria come se fosse un vero e proprio bancomat.

ATTIVITÀ COMMERCIALI IN CUI È POSSIBILE USARE I BUONI SPESA

Sarà possibile utilizzare i Buoni spesa presso le attività commerciali aderenti, il cui elenco sarà visibile nella app “SiVoucher” e sul sito del Comune di Brindisi. Sarò possibile acquistare solo generi alimentari e di prima necessità, compresi i farmaci.

PER CHI È IMPOSSIBILITATO A COMPILARE LA DOMANDA ONLINE

Chi fosse impossibilitato ad effettuare la domanda online, può farlo col supporto gratuito di alcune organizzazioni che si sono già rese disponibili e delle altre che daranno la loro disponibilità:

● IL PARADISO DEL DONO A.P.S.

Via Renato Fucini 10/12 – Quartiere Paradiso

Telefono: 3899334779 – 3770204401

Su appuntamento: da lun a ven ore 10 – 13 e 16:30 – 19:00, sabato ore 10:00- 13:00

● ASSOCIAZIONE RICETRASMISSIONI C.B. BRINDISI

Telefono: 0831260916 – 3938458499

Da lun a ven ore 9 – 12 e 16 – 18, sabato ore 9 – 12

● CSV BRINDISI LECCE Volontariato nel Salento ETS – Sede di Brindisi

Via Spagna n.16 presso Centro anziani – Quartiere Bozzano

Telefono: 3468647863

Su appuntamento da lun a ven ore 9:30 – 12:30

● LEGAMI DI COMUNITÀ – BRINDISI C/O CASA DI QUARTIERE DI PARCO BUSCICCHIO

via Andrea Mantegna, 10 – Quartiere Sant’Elia

La Portineria di Quartiere della Cooperativa Legami di Comunità-Brindisi riceverà su appuntamento

Telefono: 3517403322 chiamare da lun a ven ore 9 – 12

Su appuntamento lunedì e giovedì ore 09:30 – 12 e martedì ore 16 – 19.

L’elenco potrà essere integrato a fronte di analoga disponibilità offerta da parte di ulteriori soggetti.