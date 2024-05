COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: OPPORTUNITÀ PER CITTADINI E TERRITORI

Venerdì 24 maggio 2024, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Ostuni, si terrà un convegno dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L’iniziativa è promossa da DiTNE (Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia), Confindustria Brindisi e Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi, con il patrocinio del Comune di Ostuni.

Obiettivo del convegno è quello di informare e sensibilizzare cittadini e imprenditori sulle opportunità offerte dalle CER.

Le CER sono aggregati di autoconsumatori che condividono la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un modello innovativo che può contribuire a decarbonizzare il sistema energetico e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Durante il convegno, interverranno esperti del settore che illustreranno i benefici delle CER e i passi da seguire per costituirne una.

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile

Come funziona una CER

I vantaggi di aderire a una CER

Come costituire una CER

Le normative in vigore

Case study di CER già operative

Il convegno è aperto a tutti i cittadini e agli imprenditori interessati all’argomento.-

Programma del convegno:

17.30: Saluti

Arturo De Risi, Presidente DITNE

Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni

18.00: Interventi

Livio De Santoli, Professore Energy Management “La Sapienza”

Angelo Colucci, Project manager DITNE

Giuseppe Tanzarella, Vice Sindaco e Assessore all’ambiente di Ostuni

Teresa Lococciolo, Presidente Forum Società Civile di Ostuni

Gabriele Menotti Lippolis, Presidente Confindustria Brindisi

Silvano Bocci, Technical & Proposal Director Energy Solutions ENGIE

Cosimo Pescatore, Presidente Ordine Ingegneri Brindisi