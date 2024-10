Nell’ambito delle proprie finalità, ovvero sensibilizzare la comunità sull’uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco e rendere il territorio cardio protetto con l’istallazione di defibrillatori accessibili a tutti in caso di necessità, l’APS “Batti un colpo” ha “sposato” una raccolta fondi nel villaggio “Residence Paradise”, fortemente voluta e organizzata in particolare da Rocco Calabrese.

E’ stata organizzato, all’interno del villaggio, un’apericena per beneficenza con la partecipazione del gruppo musicale “Zeta Projects” e il contributo dell’azienda agricola Giovanni Lucente di Carovigno, del pastificio al Mattarello, del caseificio Lanzillotti e della pizzeria Spikio di San Vito dei Normanni, del panificio Miccolis di Fasano e la ditta di guardiania Vincenzo Franceschini.

Raggiunto l’obiettivo con il contributo di tutti i proprietari e condomini del villaggio, nei giorni scorsi, si è svolta la consegna del defibrillatore alla presenza del Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, dell’assessore Luigi Orlandini.

Il defibrillatore è stato posizionato nella postazione guardiania, all’ingresso del villaggio, facilmente raggiungibile e utilizzabile in caso di emergenza.