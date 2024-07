Nella giornata di ieri si è concluso il corso di formazione dal titolo “PREVENZIONE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA”, promossa dallo scrivente Consorzio, in collaborazione con l’ASL di Brindisi e i centri antiviolenza del nostro territorio.

Nel corso delle otto giornate formative si sono alternati vari professionisti per trattare le tematiche in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal piano regionale delle politiche sociali.

L’iniziativa è stata ideata dopo l’istituzione dell’Equipe di integrazione socio-sanitaria Multidisciplinare Integrata per la lotta all’abuso, al maltrattamento e la violenza sui minori. Fondamentale per l’organizzazione e la realizzazione del corso formativo è stata la collaborazione e il lavoro di rete con i Cav del Territorio, ovvero con il CAV Io Donna, CAV Crisalide e Cav Ricomincio da Me.

L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità dell’integrazione socio-sanitaria a livello locale per:

– garantire la piena collaborazione dei diversi attori deputati alla presa in carico e al trattamento delle situazioni di maltrattamento/violenza sospette o conclamate ;

– definire i livelli di intervento in coordinamento con gli enti proposti ;

– elaborare un progetto mirato e funzionale alla donna e al minore.

Per tale motivo, l’ATS Br 1 ha promosso contemporaneamente al corso formativo una collaborazione sinergica tra le varie istituzioni al fine di disciplinare il tavolo per il coordinamento della rete territoriale.

Tale tavolo assicura, nell’ambito territoriale di riferimento, il raccordo e la comunicazione tra tutti i servizi generali e specializzati, che operano nel campo della prevenzione, protezione e contrasto alla violenza maschile contro le donne; altro compito essenziale del tavolo sarà quello di organizzare e mettere a sistema la rete operativa territoriale antiviolenza.

Tutto ciò in coerenza con quanto disciplinato dalla normativa regionale con l’auspicio che il suddetto lavoro di rete possa produrre dei risultati importanti per il nostro territorio, intermini di prevenzione, tutela e protezione.

Pertanto, preme ringraziare tutte le istituzioni per l’interesse manifestato e la proficua collaborazione.



Ufficio stampa Consorzio ATS BR1