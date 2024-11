Domenica 24 novembre è stata allestista una mostra sulla radio a Brindisi c/o L’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, in occasione dei suoi 100 anni di continue e ininterrotte trasmissioni, in collaborazione con l’Archivio Storico Benedetto Petrone Aps e l’Associazione dei Radioamatori dell’E.R.A. (European Radioamateurs Association) “Grande Salento” di Brindisi.

L’iniziativa partita e presentata dai Presidenti delle due Associazioni Antonio Camuso e Maurizio Saponaro, è piaciuta subito alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Portolano, che ha messo a disposizione una grande aula multimediale, nella quale sono state sistemate tutte le apparecchiature radio da visionare messe in campo dalle due associazioni e alcune apparecchiature vintage dell’Istituto nautico Carnaro di Brindisi, oltre a una grande esposizione di documentazione storica.

Inoltre, i Radioamatori dell’E.R.A. Grande Salento hanno installato delle antenne sul terrazzo, che grazie alle quali, sono stati fatti dei collegamenti radio con altri radioamatori da ogni parte del mondo, esclusivamente col tasto telegrafico tramite il codice morse, azionato dal bravissimo radioamatore brindisino Antonio Cassano, che tra l’altro ha regalato delle cartoline (“QSL” così chiamate dai Radioamatori) ricevute da radioamatori di altre nazionalità.

La mostra ha suscitato grande interesse e curiosità dei presenti, sia studenti, docenti e cittadini, i quali rimanevano attoniti nel visionare singolarmente le varie radio riceventi d’epoca a partire dal 1938 in poi, sino a arrivare a quelle rice-trasmittenti dai primi anni ‘70 sino al giorno d’oggi, dove non mancavano domande inerenti a questo apparecchio, che hanno così arricchito il proprio bagaglio culturale, grazie a queste radio che ci vanno compagnia da 100 anni.