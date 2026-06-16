Confartigianato Brindisi sostiene il progetto “Energie con il Sud”, promosso da Fondazione con il Sud e Fondazione SNAM, partner del progetto è il Consorzio Mestieri Puglia.

Giovedì 25 giugno alle 16.30 a Palazzo Guerrieri, nella città di Brindisi sarà presentato il progetto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di formare giovani professionisti da inserire nelle aziende del territorio della provincia di Brindisi operanti nei comparti dell’impiantistica, dell’energia, della manutenzione tecnica e della sostenibilità energetica.

Il progetto nasce con una forte vocazione occupazionale e con un’impostazione molto concreta: al termine del percorso formativo, i corsisti conseguiranno infatti certificazioni altamente richieste dal mercato del lavoro, tra cui: PES/PAV/PEI, F-GAS, FER oltre ad ulteriori competenze tecniche immediatamente spendibili in azienda.

Un elemento particolarmente interessante riguarda l’età dei partecipanti, che consente alle imprese interessate di valutare l’inserimento dei ragazzi attraverso strumenti di politica attiva del lavoro e misure incentivanti previste dalla Regione Puglia, con evidenti vantaggi sia in termini economici sia di investimento sul capitale umano.

L’obiettivo di Confartigianato è di avviare una collaborazione utile per le imprese che potranno accogliere figure giovani, già formate e certificate, in un settore oggi caratterizzato da una crescente difficoltà nel reperimento di personale qualificato.

In più le aziende potranno essere accompagnate da esperti nei percorsi di inserimento e nell’accesso agli strumenti agevolativi disponibili.

Per confermare la presenza all’incontro tutti gli imprenditori interessati potranno chiamare o scrivere a:

Tel. 08311850052 – 328.8519445 info@confartigianato-brindisi.it – t.piscopiello@confartigianato-brindisi.it

Confartigianato Brindisi

Il Segretario territoriale

Teodoro Piscopiello