La formazione rivolta ai piccoli imprenditori dell’artigianato e del commercio ha l’obiettivo di offrire gli strumenti pratici per comprendere costi, margini e sostenibilità della propria piccola impresa.

E’ un dato di fatto che saper legger i numeri della propria contabilità permette di prendere decisioni ponderate e giuste, adempiendo agli obblighi fiscali e contributivi, prevenendo criticità e soprattutto orientando la gestione dell’azienda verso scelte più sicure che permettono di vivere l’impresa con serenità, senza lo stress delle scadenze e dei possibili controlli.

Il corso è breve, la durata è di 6 ore, le lezioni sono divise nei due pomeriggi dei giorni 24 e 25 giugno 2026.

I partecipanti al corso, che potranno essere anche i responsabili amministrativi dell’azienda, saranno in grado di:

• Comprendere la differenza tra risultato contabile e risultato gestionale.

• Leggere i principali dati economici della propria attività

• Valutare la sostenibilità di prezzi, costi e margini

• Acquisire maggiore consapevolezza nelle decisioni aziendali.

Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Sandra La Rosa e si terrà nel centro di formazione di Confartigianato Brindisi in via Dalmazia 31, c.

Partner del corso è l’Associazione Ekoclub.

Per informazioni o per confermare la presenza al corso tutti gli interessati potranno chiamare o scrivere a:Tel. 08311850052 – 328.8519445 info@confartigianato-brindisi.it – t.piscopiello@confartigianato-brindisi.it