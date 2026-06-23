Confcommercio continua a crescere ed a radicarsi in provincia di Brindisi. A Ceglie Messapica si è svolta l’assemblea costituente presieduta dal Direttore provinciale Mimmo Consales ed alla presenza della funzionaria Sandra Valente.

I soci che hanno accolto l’invito del comitato promotore hanno ribadito la necessità di far parte della famiglia di Confcommercio per far sentire la voce del mondo imprenditoriale, per giunta in un settore che vive tante problematiche come quello del commercio.

Il Direttore ha illustrato tutto ciò che rappresenta oggi la Confcommercio in provincia di Brindisi ed ha elencato anche tutti i benefici che comporta il far parte di una associazione di categoria così ben radicata in tutta la nazione.

In particolare, si è discusso dell’evoluzione dei servizi associativi, del supporto alle imprese attraverso formazione, consulenza e rappresentanza, dell’importanza del radicamento territoriale e della collaborazione con le amministrazioni locali e delle nuove opportunità sviluppate per migliorare la competitività delle aziende associate.

Al termine della discussione si è proceduto con la costituzione della delegazione di Confcommercio della città di Ceglie Messapica che sarà presieduta – come da voto unanime – da Antonello Laveneziana (categoria professionisti). Fanno parte del consiglio direttivo Angelo Santoro (settore turismo), Graziella Urso (settore immobiliare), Giuseppe Leo (settore moda) e Domenica Urso (settore eventi musicali).

Alla neonata delegazione di Ceglie Messapica sono giunti i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente provinciale Gianni Corciulo e dei quadri dirigenti della stessa Associazione.