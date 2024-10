La Confesercenti di Brindisi prenderà parte alla XX edizione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia), una delle più importanti e prestigiose manifestazioni nautiche italiane, che si terrà presso il porto turistico “Marina di Brindisi” dal 10 al 14 ottobre 2024. L’Associazione parteciperà infatti con uno stand informativo aperto al pubblico per promuovere le proprie attività e quelle delle imprese locali, inerenti tutte le categorie rappresentate.

Il Salone Nautico di Puglia rappresenta un evento di grande prestigio, diventato negli anni un punto di riferimento per il settore nautico del Mezzogiorno e del versante adriatico. Ogni anno, la fiera attira migliaia di appassionati, operatori del settore e aziende di rilievo nazionale e internazionale. Tra gli eventi principali figurano la Vela Cup, la Regata Internazionale Brindisi-Corfù, il Campionato di Vela d’Altura, l’Adriatic Cup – Campionato Mondiale di Motonautica e la Regata Brindisi-Valona.

Queste manifestazioni contribuiscono a incrementare la visibilità del territorio e a stimolare l’economia locale, promuovendo la cosiddetta “blu economy”.

La presenza di Confesercenti Brindisi allo SNIM non è solo un’occasione per dare visibilità all’associazione, ma anche, come detto, per valorizzare il tessuto imprenditoriale locale, in particolare le imprese aderenti alla nostra Federazioni: AssoTurismo, la federazione che rappresenta le aziende del settore turistico, che si impegna a tutelare gli interessi delle imprese turistiche, fornendo assistenza sindacale e legislativa, promuovendo la formazione professionale e offrendo consulenza tecnica specializzata.

Nella federazione AssoTurismo, vengono racchiuse le seguenti categorie:

ASSONAVIGAZIONE (Navigatori Turistici)

AIGO (Ospitalità e Ricettività diffusa)

ASSOCAMPING (Campeggi Turistico Ricettivi)

ASSOHOTEL (Imprenditori d’Albergo)

ASSOVIAGGI (Agenzie di Viaggio e Turismo)

FEDERAGIT (Accompagnatori, Guide e Interpreti Turistici)

FEDERNOLEGGIO (Noleggio auto e autobus con conducente)

FIAST (Animazione e Servizi Turistici)

FIBA (Imprese Balneari)

FIEPET (Esercenti Pubblici e Turistici).

Confesercenti Brindisi contribuisce attivamente allo sviluppo del settore turistico locale, confermando il proprio impegno a favore le imprese del territorio. Presso lo stand dell’Associazione posto all’interno dell’area dello SNIM sarà attivo anche lo sportello informativo dedicato alle strutture ricettive extralberghiere. In particolare, gli operatori presenti informeranno gli interessati su come attivare e seguire l’iter per la transizione da Cis a CIN, cioè dal vecchio codice identificativo di struttura a quello identificativo nazionale.

Tutti i particolari, come si ricorderà, sono stati resi noti durante il convegno organizzato da Confesercenti nei giorni scorsi, dedicato proprio alle strutture extralberghiere.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso la sede di Confesercenti Brindisi, in via Rubini 12, a Brindisi, al n.tel. 0831523190.