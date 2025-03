La Confesercenti della provincia di Brindisi, nell’ambito del progetto “Confesercenti Lavoro Brindisi”, è stata impegnata in questi giorni, con entusiasmo e soddisfazione per i risultati raggiunti, in due differenti eventi, finalizzati entrambi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico-alberghiero. In particolare, Confesercenti ha preso parte attivamente al “Job on Tourism-Recruiting Day”, organizzata da Arpal Puglia (Agenzia Regionale Politiche Attive per il lavoro), che costituisce il più importante evento del territorio dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro per le assunzioni stagionali nei settori strategici dell’industria turistica: food and beverage, front-office, ospitalità alberghiera, servizio bar.

Una opportunità che viene data ai giovani ma anche ai meno giovani di moltiplicare le occasioni di lavori in settori in cui spesso restano posizioni lavorative non coperte, attraverso la costruzione di una rete stabile tra pubblico e privato nel settore turistico, evidenziando come l’aumento delle aziende attive sul territorio si traduca in maggiori opportunità di lavoro. E in tale ambito, Confesercenti Brindisi, facendo rete con altre istituzioni, conferma ancora una volta l’impegno al sostegno delle imprese associate aiutandole ad affrontare le sempre più probanti sfide del mercato.

Con il progetto “Confesercenti Lavoro”, la nostra associazione supporta le aziende anche nella ricerca delle professionalità più idonee alla loro mission, facilitando l’incontro con figure qualificate, atte a rivalutare le loro attività produttive. Il servizio, completamente gratuito, consente alle imprese associate di attingere ad una banca dati di lavoratori qualificati e da qualificare da inserire nell’attività imprenditoriale.

I lavoratori potranno allo stesso tempo rivolgersi a Confesercenti Lavoro per inserire il loro curriculum fra le offerte di lavoro Nei giorni scorsi, la Confesercenti ha partecipato anche al “Pertini Day”, svolta presso l’Istituto Alberghiero “Pertini” di Brindisi, dedicata all’incontro tra studenti, in particolare maturandi, e già diplomati, con aziende del settore del turismo, sia a livello locale, che nazionale e anche internazionale. Un momento fondamentale per creare opportunità concrete per i giovani e favorire il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di crescita occupazione, ma anche economica in seno al nostro territorio.

Confesercenti della Provincia di Brindisi – Brindisi Centro Associazione Commercianti