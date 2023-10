Il consiglio comunale, all’unanimità, avanza ai Ministeri competenti e alla Regione Puglia Istanza di riesame dei loro provvedimenti autorizzativi.

Non era un risultato scontato alla vigilia del consiglio comunale.

Il riconoscimento delle falle e mancanze, la superficialità delle procedure ha prevalso.

Non è la parola fine sul caso Edison, ma la riapertura di una discussione all’interno di procedure normate in cui far emergere con forza i tanti motivi che devono portare ad una bocciatura del progetto.

Adesso occorre che i Governi Nazionale e Regionale ascoltino le richieste del consiglio comunale e rivedano le loro posizioni.

Su questo ci impegneremo sin da lunedì.

Il tempo delle imposizioni è terminato.



RICCARDO ROSSI – CONSIGLIERE COMUNALE BBC-AVS