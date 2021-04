Ancora una volta i prossimi Consigli Comunali del 27 e 29 Aprile si svolgeranno in modalità telematica con la votazione avvenuta oggi in Conferenza dei Capo Gruppo che ha visto prevalere i numeri del Pd e di BBC favorevoli alla modalità Online.

Incredibile, mentre a gran voce tutti invocano il ritorno alla normalità, il ritorno alla vita, alle libertà, per alcuni Consiglieri Comunali di Brindisi che si dicono timorosi, non pronti alla socializzazione per paura del Virus, la massima espressione della democrazia partecipata dove si decide il futuro dei Cittadini, il Consiglio Comunale si deve svolgere comodamente da casa o da ogni altro luogo maneggiando una tastiera.

Chi si è proposto candidandosi a rappresentare le istanze e le aspettative della città, dimostra con atteggiamenti di autotutela all’infinito di tutelare solo i propri.

Il Comune di Brindisi ha spazi sufficienti nel rispetto dei Protocolli Covid a svolgere i Consigli Comunali in presenza ma questo non basta ai Consiglieri di Maggioranza che ormai sono divenuti tifosi accaniti del Covid pur di non confrontarsi alla luce del sole, agli occhi dei cittadini nella massima espressione libera di democrazia.

Parlamento, Assise Regionale, tante Città, svolgono normalmente le loro Attività Assembleari in presenza, Brindisi no, per alcuni Consiglieri di Maggioranza, chi è costretto giornalmente ad andare a lavoro in questo periodo per vivere, per portare il pane a casa, lo deve fare perché non può rifiutare, il Consigliere invece che ha un mandato popolare ancor più importante e vincolante invece può sottrarsi a recarsi in Comune a votare, Delibere, Mozioni, Ordini del Giorno che incidono sulla vita di tutti i cittadini.

Ercole Saponaro

Capo Gruppo Lega Consiglio Comunale Brindisi