Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in via ordinaria ed urgente in 1^ convocazione con 12 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute di Consiglio Provinciale del 14 e 15 marzo 2024;

2. I Ratifica variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026, ex art. 175, comma 4), del Decreto Leg.vo, n. 267/2000 ex Decreto del Presidente, n. 57 del 02.04.2024;

3. II variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026, ex art. 175, comma 4), del Decreto Leg.vo, n. 267/2000 ex Decreto del Presidente, n. 64 del 16.04.2024 – Ratifica;

4. III variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026, ex art. 175, comma 4), del Decreto Leg.vo, n. 267/2000 ex Decreto del Presidente, n. 80 del 10.05.2024 – Ratifica;

5. Approvazione schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Provinciale – Periodo: 01.01.2025 – 31.12.2029;

6. Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate provinciali, tributarie e patrimoniali, all’Ente Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione;

7. Adesione all’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), con sede in Modena. Approvazione Statuto;

8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2024 – 2026 – Aggiornamento;

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.L.vo 267/2000;

10. Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 per attuazione interventi infrastrutturali urgenti connessi alla presidenza italiana del G7;

11. Regolamento per la locazione e concessione in uso di locali e immobili Provinciali – Approvazione modifiche e integrazioni.