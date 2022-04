Novità importanti dalla Bit di Milano per il consorzio albergatori di Carovigno. Nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta, già dal prossimo autunno/inverno 2022/2023, il Consorzio attiverà un booking centralizzato tra i consorziati per non disperdere eventuali prenotazioni e per razionalizzare le aperture, gestendo con un proprio programma informatico le richieste di informazione e prenotazione. L’iniziativa è stata illustrata proprio a Milano nel corso della “Borsa del Turismo”, particolarmente seguita dopo gli ultimi due anni caratterizzati dall’incertezza dovuta alla pandemia. “E’ un primo passo – ha esordito Enzo Di Roma, Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno – verso una destagionalizzazione dell’offerta turistica del nostro territorio. Devo ringraziare tutti i consorziati che hanno votato all’unanimità questo progetto che ci farà crescere ulteriormente come imprenditori, ma soprattutto come territorio”.