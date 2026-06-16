Il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 compie un ulteriore passo in avanti nel potenziamento dei servizi sociali sul territorio. È stato infatti pubblicato un Avviso pubblico finalizzato a sperimentare una procedura di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di “servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti, e delle loro famiglie”.

L’iniziativa, che si inserisce nella graduale introduzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), si svilupperà nella cornice dell’Amministrazione condivisa e del partenariato pubblico-privato sociale. Il budget complessivo messo a disposizione, a titolo di contributo riveniente dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) assegnato dalla Regione Puglia, ammonta a 100.390,81 euro, ripartito pariteticamente: il 50% sarà destinato a interventi per le persone con disabilità e il restante 50% ad anziani non autosufficienti. L’obiettivo cardine è promuovere la continuità e la qualità della vita al domicilio dell’utente, rendendo residuale il ricorso all’istituzionalizzazione. Al contempo, il progetto punta a riconoscere e alleggerire il carico assistenziale dei caregiver familiari attraverso tutele concrete e supporto psicologico.

Le proposte progettuali, a carattere innovativo e sperimentale, dovranno concentrarsi su tre macro-aree:

Assistenza gestionale: pianificazione e coordinamento dei servizi quotidiani, supporto psicologico ed emotivo anche tramite sportelli dedicati, interventi domiciliari di sollievo per i caregiver ed eventi formativi.

Assistenza legale: attività volte alla tutela dei diritti delle persone vulnerabili, consulenza per la protezione giuridica (amministratori di sostegno) e supporto nelle pratiche di riconoscimento delle invalidità.

Assistenza amministrativa: orientamento e disbrigo delle pratiche burocratiche per l’accesso a prestazioni economiche, agevolazioni fiscali (esenzioni, detrazioni), ausili sanitari e servizi socio-sanitari.

L’ATS BR4 intende capitalizzare e dare continuità alle eccellenze già maturate sul territorio. Tra gli elementi qualificanti nella valutazione dei progetti vi sarà, infatti, la capacità di riprendere e trasferire i modelli organizzativi ispirati agli Infopoint Oncologici attivati nel territorio dell’Ambito, estendendo l’approccio metodologico di orientamento, accompagnamento e welfare di prossimità anche alla disabilità e alla non autosufficienza. Le attività progettuali avranno una durata indicativa di 12 mesi e verranno svolte prevalentemente presso il domicilio degli utenti, avvalendosi anche delle sei sedi comunali o di sportelli informativi dedicati. La procedura è aperta a tutti i soggetti del Terzo Settore (singoli o associati in Raggruppamento Temporaneo) iscritti al RUNTS, in possesso dei requisiti generali e speciali indicati nell’avviso, tra cui una precedente esperienza minima biennale in attività analoghe. Gli enti partecipanti dovranno inoltre garantire una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 5% del valore delle risorse assegnate. Il testo integrale dell’avviso e i relativi allegati per la candidatura sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Consorzio all’indirizzo www.ambitomesagne.it. Le domande di partecipazione, corredate dalla proposta progettuale preliminare e dal piano finanziario, dovranno pervenire all’Ambito Territoriale di Mesagne esclusivamente tramite PEC all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it entro e non oltre le ore 10:00 del 1° luglio 2026.