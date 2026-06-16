June 16, 2026
Giu 16, 2026    Posted by    news

Il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 compie un ulteriore passo in avanti nel potenziamento dei servizi sociali sul territorio. È stato infatti pubblicato un Avviso pubblico finalizzato a sperimentare una procedura di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di “servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti, e delle loro famiglie”.

L’iniziativa, che si inserisce nella graduale introduzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), si svilupperà nella cornice dell’Amministrazione condivisa e del partenariato pubblico-privato sociale. Il budget complessivo messo a disposizione, a titolo di contributo riveniente dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) assegnato dalla Regione Puglia, ammonta a 100.390,81 euro, ripartito pariteticamente: il 50% sarà destinato a interventi per le persone con disabilità e il restante 50% ad anziani non autosufficienti. L’obiettivo cardine è promuovere la continuità e la qualità della vita al domicilio dell’utente, rendendo residuale il ricorso all’istituzionalizzazione. Al contempo, il progetto punta a riconoscere e alleggerire il carico assistenziale dei caregiver familiari attraverso tutele concrete e supporto psicologico.

Le proposte progettuali, a carattere innovativo e sperimentale, dovranno concentrarsi su tre macro-aree:

Assistenza gestionale: pianificazione e coordinamento dei servizi quotidiani, supporto psicologico ed emotivo anche tramite sportelli dedicati, interventi domiciliari di sollievo per i caregiver ed eventi formativi.
Assistenza legale: attività volte alla tutela dei diritti delle persone vulnerabili, consulenza per la protezione giuridica (amministratori di sostegno) e supporto nelle pratiche di riconoscimento delle invalidità.
Assistenza amministrativa: orientamento e disbrigo delle pratiche burocratiche per l’accesso a prestazioni economiche, agevolazioni fiscali (esenzioni, detrazioni), ausili sanitari e servizi socio-sanitari.

L’ATS BR4 intende capitalizzare e dare continuità alle eccellenze già maturate sul territorio. Tra gli elementi qualificanti nella valutazione dei progetti vi sarà, infatti, la capacità di riprendere e trasferire i modelli organizzativi ispirati agli Infopoint Oncologici attivati nel territorio dell’Ambito, estendendo l’approccio metodologico di orientamento, accompagnamento e welfare di prossimità anche alla disabilità e alla non autosufficienza. Le attività progettuali avranno una durata indicativa di 12 mesi e verranno svolte prevalentemente presso il domicilio degli utenti, avvalendosi anche delle sei sedi comunali o di sportelli informativi dedicati. La procedura è aperta a tutti i soggetti del Terzo Settore (singoli o associati in Raggruppamento Temporaneo) iscritti al RUNTS, in possesso dei requisiti generali e speciali indicati nell’avviso, tra cui una precedente esperienza minima biennale in attività analoghe. Gli enti partecipanti dovranno inoltre garantire una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 5% del valore delle risorse assegnate. Il testo integrale dell’avviso e i relativi allegati per la candidatura sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Consorzio all’indirizzo www.ambitomesagne.it. Le domande di partecipazione, corredate dalla proposta progettuale preliminare e dal piano finanziario, dovranno pervenire all’Ambito Territoriale di Mesagne esclusivamente tramite PEC all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it entro e non oltre le ore 10:00 del 1° luglio 2026.

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