La Cassa Edile della provincia di Brindisi ha intrapreso un significativo percorso verso l’innovazione tecnologica, per garantire servizi sempre più efficaci a supporto dei lavoratori e delle imprese.

In quest’ottica rientra il lancio della nuova app mobile, ora disponibile per il download negli store di Google ed Apple, che offre ai lavoratori iscritti la possibilità di verificare in tempo reale lo stato dei propri contributi, liquidazioni e prestazioni.

Grazie alle notifiche push, gli utenti ricevono aggiornamenti continui riguardanti il settore e l’assistenza offerta dalla Cassa Edile, con un focus particolare sulle prestazioni sanitarie per loro e i loro familiari. Tra l’altro, proprio sulle prestazioni sanitarie, erogate tramite il Sanedil (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini), la Cassa Edile sta lavorando per incrementare i percorsi di prevenzione che, come noto, è fondamentale e molto spesso può salvare la vita.

Già attivo da tempo, ma in costante aggiornamento, il sito dell’ ente: https://www.cassaediledibrindisi.it/, in cui sono riportate le novità più interessanti come, per esempio, tutte le FAQ sulla congruità della manodopera.

La Cassa Edile ha inoltre intensificato il suo sostegno alle imprese, fornendo equipaggiamenti essenziali per la sicurezza e il benessere dei lavoratori ed offrendo soluzioni di rateizzazione per i contributi per le aziende in difficoltà.

Questo impegno sottolinea la dedizione della Cassa Edile nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e supportare lo sviluppo del settore.

L’anno appena trascorso ha segnato un momento di crescita significativa per il comparto nella provincia di Brindisi, con un aumento della massa salari da 35.847.361 euro a 38.489.564 euro. Inoltre, l’iscrizione di 118 nuove imprese è un chiaro indicatore di un settore in espansione e di un mercato del lavoro dinamico.

Con rinnovato entusiasmo, la Cassa Edile di Brindisi guarda al futuro – pur con le dovute cautele considerando, per esempio, gli strascichi della ben nota vicenda legata ai bonus edilizi, ma in parte compensati dagli investimenti PNRR – e sicuramente pronta ad affrontare nuove sfide e a proseguire nel suo percorso di crescita e innovazione.

Un ringraziamento speciale va rivolto alla vice presidente Angela Piccione, alla struttura, al consiglio di amministrazione e alle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea CGIL, per l’ impegno e la dedizione. Il loro incessante lavoro è fondamentale per il successo della Cassa Edile e per il futuro del settore nella provincia di Brindisi.

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI