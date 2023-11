CROTONE: D’Alterio; Spaltro (27’st Bove), Loiacono (1’st Leo), Giron; Giannotti, Pannitteri, Vinicius (27’st Schirò), Jurcec (37’st Rojas), Bruzzaniti; Vuthaj, Cantisani (18’st Crialese). A disp. : Dini, Martino, Petriccione, Felippe, Tumminello, Gomez, Solmonte, Aprile, Pirozzi. All. Zauli

BRINDISI: Saio; Vona, Gorzelewski, Bellucci; Monti (1’st Costa), Cancelli (1’st Albertini), Ceesay (33’st Lombardi), De Feo, De Angelis (22’st Petrucci), Golfo, Ganz (15’st Moretti). A disp. : Albertazzi, Auro, Bizzotto, Fall. All. Danucci

Arbitro: Luongo di Napoli

Reti: 22’pt Pannitteri (C)

Ammoniti: Vona (B), Bellucci (B), Giannotti (C), Jurcec (C), De Feo (B), Schirò (C), D’Alterio (C)

Spettatori: 548

Il Crotone batte il Brindisi 1-0 nel match di andata del secondo turno di Coppa Italia Serie C e vola al turno successivo. A decidere la partita è un gol di Orahio Pannitteri al 23′ del primo tempo.

La partita inizia con il Crotone che spinge subito sull’acceleratore. Al 2′ Bruzzaniti ci prova da fuori con un gran destro che si perde alto. Al 4′ Spaltro vince un rimpallo al limite e calcia di destro rasoterra non riuscendo però a dare forza al tiro, blocca Saio.

Al 6′ Vona viene ammonito per fallo su Bruzzaniti. Al 11′ De Angelis raccoglie una respinta della difesa su corner dalla sinistra e prova il destro, palla abbondantemente fuori.

Al 16′ Jurcec va via sulla destra e appoggia all’indietro per Giannotti che crossa in area ma Vuthaj, in spaccata, non riesce ad arrivare sulla palla.

Al 19′ Vuthaj riceve palla centralmente sulla trequarti da Giannotti, con una finta supera Ceesay e dai 25 metri prova il sinistro che sfiora la traversa.

Al 23′ arriva il gol del Crotone: sugli sviluppi del corner dalla destra, la palla arriva a Giron sulla sinistra che la mette al centro dove Spaltro devia di testa e Pannitteri, all’interno dell’area piccola, supera Saio.

Il Brindisi prova a reagire per mettere fine allo stradominio dei padroni di casa ma il Crotone difende con ordine ed è sempre più pericoloso degli avversari. Al 39′ De Feo ferma irregolarmente Jurcec e si becca l’ammonizione. Al 44′ ancora Cantisani a tentare la via del gol, Saio vola e manda anche questa in angolo.

Nel secondo tempo il Crotone gestisce il risultato. Al 46′ Danucci manda in campo Leo per Loiacono, Albertini e Costa per Cancelli e Monti per gli ospiti.

Al 55′ De Angelis dal limite con un destro indirizzato all’angolino basso alla sinistra di D’Alterio che si distende e con un guizzo manda in angolo.

Al 63′ Crialese prende il posto di Cantisani, al 67′ Petrucci rileva De Angelis e al 72′ Schirò al posto di Vinicius, Bove per Spaltro.

Al 78′ Danucci manda in campo Lombardi, esce Ceesay. Al 81′ Ammonito Schirò per intervento scorretto nei confronti di Lombardi.

Al 86′ Traversa colpita da Pannitteri con un gran sinistro da fuori, squali ad un passo dal raddoppio.

Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Al 90+4′ palo colpito da Vuthaj che ottimamente servito in area da Rojas si ritrova a tu per tu con Saio e con lo supera in uscita ma la palla colpisce il montante alla destra del portiere ospite.

Termina così la partita con il Crotone che batte il Brindisi 1-0 e sancisce l’ennesima delusione biancazzurra di questo avvio di stagione.