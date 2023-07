Non ci sono vacanze per il Grand Master Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan e D.T. dell’Associazione Sportiva Taekwondo “Pennetta Rosa”. Lui è conosciuto non solo in ambito nazionale ma anche all’estero, infatti molti dei maestri ed organizzatori di gare internazionali che si svolgono online in America, India, Iran, Messico, Scozia e Venezuela, lo chiamano in qualità di Ambasciatore per pubblicizzare i loro eventi. Non per ultimo, il Dr. Master Pinaki Narayan Moitra lo ha contattato chiedendogli, in qualità di Ambasciatore, di pubblicizzare il “3rd Han Wang World Wide Open International Poomsae and Speed Kicking Championship 2023” che si svolgerà il 21 Agosto ad Edimburgo Scozia.

Il Maestro Spinelli è l’unico nella Provincia di Brindisi ad avere la qualifica di formatore tecnico-sportivo con competenze avanzate nella specifica prestazione in età infantile-giovanile e in tutti gli aspetti dello sviluppo tecnico e motorio del taekwondo.

Ha iniziato il suo percorso sin da quando si è diffusa in Italia questa meravigliosa disciplina olimpica e lo continua tutt’oggi sulla soglia dei 77 anni, forte nello spirito e nel corpo. Nel corso della sua lunga carriera come atleta agonista, giudice di gara e insegnante tecnico, ha un conseguito un palmares di tutto rispetto.

Spinelli ha detto: “Un campionato internazionale online, pur non permettendo di farci incontrare di persona, ci offre la possibilità di dedicarci con passione a questa meravigliosa disciplina sportiva. Ho partecipato a 50 campionati internazionali online, ho avuto l’occasione di conoscere molti grandi maestri ed organizzatori e con molti di loro ho instaurato un bellissimo legame di amicizia. Con i miei atleti abbiamo conquistato: 216 primi posti, 77 secondi posti e 89 terzi posti.”

Il Presidente della ASD “Pennetta Rosa”, Trono Annunziata ha commentato: “Il nostro Direttore Tecnico Cosimo Spinelli è un MAESTRO a cui va il nostro grazie perché è per suo merito che il TAEKWONDO si è affermato nella nostra amata città BRINDISI”

Privo di virus.www.avast.com