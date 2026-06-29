

Conto alla rovescia per la XV edizione della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona – Trofeo dell’Accoglienza, che partirà alle ore 8.00 di venerdì 3 luglio con 47 imbarcazioni iscritte. Le due giornate precedenti saranno contrassegnate dalle attività dei Villaggio della Regata: spazi espositivi, dimostrazioni, enogastronomia e musica con l’intento di aprire le porte alla sezione alla cittadinanza nelle ore di vigilia della partenza. Mercoledì 1° luglio apertura del villaggio alle 17.30 (in attività sino alle 23.00), incontri e dimostrazioni a cura degli sponsor dell’evento velico. Il programma del 2 luglio prevede l’apertura del villaggio alle 18.00 e alcune dimostrazioni presso lo stand LNI Brindisi prima del momento più importante (ore 20.00), ossia la presentazione della regata e degli equipaggi, che avverrà alla presenza delle autorità cittadine.

Per la sezione brindisina della Lega Navale Italiana si tratta di un evento di grande importanza e non solo sul piano tecnico-organizzativo: il significato della Brindisi-Valona rimanda ai rapporti tra le due sponde, all’amicizia tra i due popoli e soprattutto allo storico esodo del 1991: «Lo scopo – commenta il presidente Gianluca Fischetto – è quello di ricordare quei drammatici momenti che i brindisini vissero dapprima con preoccupazione e poi con la generosità e la disponibilità che tutti hanno riconosciuto alla nostra città, a cominciare dall’impegno profuso in quelle concitate e durissime ore dal sindaco dell’epoca, ossia dall’attuale primo cittadino Giuseppe Marchionna. Oggi – conclude Fischetto – siamo protagonisti di una sorta di ‘invasione’ di ritorno, quella dei valori della fratellanza che uno sport meraviglioso come la vela è capace di diffondere e rafforzare».

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 luglio, alle ore 19.30, nel Marina di Orikum, partner della Lega Navale Italiana di Brindisi. La prima classificata in tempo reale riceverà il «Trofeo dell’Accoglienza», la prima classificata in tempo compensato nella classifica Over-All si aggiudicherà il Trofeo «Mirko Gallone». Previsti anche premi e trofei per le imbarcazioni iscritte alla veleggiata, classe libera, secondo le regole della Manifestazione Velica da Diporto.