Il 17 Agosto alle 20:30 ritorna la “Sagra ti li puvirieddi”, giunta alla XI Edizione.

Al Salento Fun Park, in via Udine a Mesagne, gli organizzatori intendono celebrare “ciò che ci rende unici e creativi: la nostra amata Signora Povertà”.

“Le indimenticabili nonne del quartiere sono già ai fornelli, pronte a deliziarci con piatti tipici della tradizione, una marea di prelibatezze da fare invidia a qualsiasi re! Favi e cicori, pizzette e mortadella, pentole, ragù e chi più ne ha più ne metta.

Ma non è tutto! Alle 22 l’aria si riempirà di note grazie alla fantastica “Gary Hazard Band”, composta da talenti incredibili come Laerte Martella, Alessandro Lunedì, Edoardo Carlucci e Giovanni Facecchia!

E per tutti gli audaci e coraggiosi, l’immancabile Palo della Cuccagna a squadre! Arrampicatevi con forza e allegria sul Grande Palo per contendervi ricchissimi premi in delizie culinarie! Un divertimento assicurato che porterà il vostro spirito di squadra a nuove vette!

L’ingresso è gratuito! Gradita la prenotazione per tavoli e per le squadre per la cuccagna su WhatsApp al 377 441 8364.

“Rivestitevi di entusiasmo, accendete i motori delle vostre Apicelle, svecchiate le biciclette o scegliete il vostro mezzo preferito…

È giunto il momento di tornare a celebrare insieme la semplicità e l’arte del saper vivere!

Il 17 Agosto, la Sagra ti li puvirieddi torna in grande stile. Non potete assolutamente mancare!