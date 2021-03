In San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente una parrucchiera e la sua cliente, entrambe del luogo. In particolare, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione del Covid–19, anche alla luce delle recenti segnalazioni, i militari operanti hanno effettuato una serie di attività al fine di contrastare il fenomeno dei servizi per la persona (parrucchiere, estetista etc.) a domicilio, vietati dalle vigenti normative per il contenimento delle infezioni. A seguito di tali accertamenti, nella serata di ieri, la parrucchiera è stata notata giungere in una via del centro abitato, alla guida della sua autovettura, e accedere nell’abitazione della cliente, ove i militari operanti l’hanno poi sorpresa a effettuare l’acconciatura alla medesima. Nella disponibilità della professionista è stata altresì rinvenuta una borsa contenente l’attrezzatura da parrucchieri.