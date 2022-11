A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Carovigno dai reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 4 persone e segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale:

· un 24enne di Mesagne poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

· un 31enne di Mesagne poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo eroina;

· una 23enne di Mesagne poiché, a seguito di perquisizione personale, è stata trovata in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish;

· un 22enne di Ostuni poiché, a seguito perquisizione del veicolo sul quale viaggiava, è stato trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish;