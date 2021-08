A Ostuni, il personale della locale Stazione Carabinieri unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e alla Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni hanno denunciato in stato di libertà il gestore di uno stabilimento balneare sito in località Pilone al quale sono stati contestati il mancato avvio di un dipendente alla prescritta visita medica (con conseguente ammenda), l’impiego di un dipendente in “nero”, la rimozione del documento di valutazione del rischio dal luogo di lavoro (con sanzione amministrativa).

A Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Brindisi, invece, hanno contestato una violazione amministrativa nei confronti di un imprenditore, titolare di un esercizio commerciale del luogo, per non aver osservato le norme di contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.