I Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno eseguito un’attività ispettiva presso due strutture socio-assistenziali per anziani in provincia di Brindisi. Gli approfondimenti dei militari hanno permesso di accertare che entrambe risultavano attivate in assenza di autorizzazione all’esercizio.

Il Comune competente, interessato dal N.A.S. di Taranto, ha disposto la chiusura delle due strutture socio-assistenziali per anziani, poiché non autorizzate al funzionamento e contemporaneamente il trasferimento degli ospiti in altro luogo idoneo ad accoglierli.

In un’altra struttura socio assistenziale per anziani del brindisino è stato rilevato il superamento del numero massimo di ospiti autorizzato oltre che la presenza di carenze strutturali e organizzative, il tutto è ora al vaglio degli enti preposti.