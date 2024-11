Una giornata per dire basta alla violenza sulle donne e dare voce al coraggio di denunciare. Brindisi, ex Convento Santa Chiara, ore 16.30, assemblea pubblica.

«Facciamo rumore» è un invito a tutte le donne a parlare, a denunciare, a rompere il silenzio che circonda la violenza.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione e azione per dare voce a chi subisce violenze, per sensibilizzare la comunità e per rafforzare il coraggio delle donne che decidono di denunciare.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 28 novembre alle ore 16:30, presso l’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi, il Coordinamento Donne della Cgil Brindisi organizza l’assemblea pubblica «Facciamo rumore».

Rosa Maffei, Responsabile delle Politiche di Genere Cgil Brindisi, spiega il senso profondo di questa giornata: «È fondamentale parlare della violenza di genere per far emergere una consapevolezza collettiva. La disparità di salario, le violenze domestiche e quelle psicologiche sono ferite che attraversano la nostra società. Nel 2020, a livello nazionale, sono state 4.497 le denunce, ma nel 2023 il numero è cresciuto a 6.062. Questo aumento ci dice che più se ne parla, più donne trovano il coraggio di denunciare. La consapevolezza dà forza, e questa forza può cambiare la vita».

Anche Antonella Montanaro, Segretaria Organizzativa della Cgil Brindisi, sottolinea l’importanza di educare e sensibilizzare sin dalla giovane età: «I giovani mostrano una grande sensibilità al tema della violenza di genere, grazie anche ai progetti promossi nelle scuole dai docenti. Ma non basta. Dopo il caso di Giulia Cecchettin, il Governo aveva promesso di introdurre una materia sull’educazione alla non violenza nelle scuole “Educare alle relazioni”. Ad oggi, non è stato fatto nulla. È urgente partire dalla base, insegnando a bambine e bambini che la violenza non è mai accettabile, indipendentemente dal genere».

Montanaro aggiunge: «La Cgil vuole fare emergere le situazioni di violenza che spesso si nascondono nei piccoli centri, dove una mentalità patriarcale scoraggia le denunce e lascia che le violenze si moltiplichino.

Vogliamo fare rumore per rompere questo silenzio».

All’assemblea interverranno Massimo Di Cesare, Segretario Generale Cgil Brindisi, e Rosa Maffei, Responsabile delle Politiche di Genere Cgil Brindisi, che introdurrà i lavori. Parteciperanno Monia De Nitto, mediatrice culturale, Veronica Pesari, psicoterapeuta del Centro Antiviolenza di Brindisi, Marina Antonazzo, OSS Brindisi, Alessandra Prete, Vice Questore Aggiunto di Brindisi, e il Collettivo Antiviolenza di Latiano. Filomena Principale, Segretaria Confederale Cgil Puglia, concluderà l’evento.

L’assemblea è aperta a tutte e tutti. Insieme possiamo fare la differenza. Unite, facciamo rumore!

Vi aspettiamo numerosi il 28 novembre alle ore 16:30 presso l’ex Convento di Santa Chiara, Brindisi. Perché solo insieme possiamo costruire una società più giusta e libera dalla violenza.

Rosa Maffei e Antonella Montanaro

Coordinamento Donne Cgil Brindisi