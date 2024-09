Si ferma al 1° turno il cammino in Coppa Italia dell’US Città di Fasano, sconfitto al “Vito Curlo” con un perentorio 0-4 dal Matera nel match d’esordio della stagione 2024/25.

Parte subito in salita il match dei biancazzurri pugliesi, trafitti già al 4’ dai lucani, in vantaggio con un eurogoal direttamente da calcio d’angolo di Sicurella. I padroni di casa reagiscono con un colpo di tacco di Losavio, che servito da Ganci impegna Carotenuto, ma al 10’ sono di nuovo gli ospiti a rendersi pericolosi con una conclusione da fuori da parte dell’autore dello 0-1, che pizzica il palo dopo una deviazione di Lombardo.

Al 16’ il raddoppio degli uomini di Ciullo, che approfittano di uno schema non riuscito in occasione di un calcio piazzato in attacco dei fasanesi, e si involano in contropiede sulla sinistra, con un tiro-cross di Russo convertito in rete da Pirola, sopraggiunto sul fronte opposto.

Al 20’ il Fasano prova a riaprire il match con un colpo di testa di Ganci sugli sviluppi di un corner, respinto dal portiere lucano con l’aiuto del palo, ma al 24’ giunge il tris del Matera, frutto di un’azione simile al goal dello 0-2: rimessa laterale battuta velocemente sulla sinistra che coglie impreparata la retroguardia locale e servizio di Russo per Burzio che dalla destra insacca facilmente.

Nel finale del primo tempo Losavio prova a scuotere i suoi con una serie di incursioni sulla fascia mancina, che portano prima Bolzicco a calciare alto da buona posizione al 34’ e poi capitan Ganci a centrare la traversa con un gran tiro dal limite al 46’. Il risultato però non cambia e si rientra negli spogliatoi sullo 0-3.

La ripresa non si rivela altrettanto ricca di emozioni, con i ragazzi di Iannini che faticano a trovare spazi contro un Matera che, forte del triplice vantaggio, pensa esclusivamente ad amministrare il triplice vantaggio in attesa di spazi per il contropiede.

La prima ripartenza, al 59’ è comunque fatale per Lombardo, che nulla può di fronte al tiro ravvicinato di Napolitano ben servito da Burzio. La rete dello 0-4 chiude di fatto la contesa: i cambi non sortiscono effetti ed il Fasano, fatta eccezione per una punizione di Murgia dal limite, parata in tuffo da Carotenuto, non riesce infatti più a rendersi pericoloso nell’area ospite.

Il match termina così con il risultato di 0-4, punteggio subito da dimenticare per Onraita e compagni, chiamati alla reazione già domenica prossima nella 1^ giornata di campionato, per la quale al “Vito Curlo” giungerà la Fidelis Andria.

“L’approccio è stato positivo – dichiara coach Iannini – poi i primi due goal nati da due imprecisioni nostre, che ci hanno costretto a rincorrere sullo 0-2 già dopo un quarto d’ora, hanno cambiato la storia della partita. Nonostante tutto, nei 45’ iniziali i ragazzi hanno comunque cercato sempre di fare quello che era stato preparato in allenamento, ma in seguito il pesante svantaggio ha fisiologicamente scoraggiato la squadra. che non è riuscita a tornare in gara. Ora dobbiamo stare sereni e guardare avanti, senza perdere di convinzione e continuando a lavorare con tranquillità come abbiamo sempre fatto, perché sono convinto che non siamo quelli visti oggi e che le situazioni possono cambiare da una domenica all’altra”.

Tabellino

Città di Fasano-FC Matera 0-4 (p.t. 0-3)

Reti: 4’ pt Sicurella, 16’ pt Pirola, 24’ pt Burzio, 14’st Napolitano.

Città di Fasano: Lombardo, Ballatore, Lupoli (1’st Mauriello), Penza, Onraita, Orlando, Losavio, Ganci (20’st Clemente), Bolzicco (10’st Vasil), Murgia, Signorile (10’st Pussetto). All.: Gaetano Iannini (a disp: Semeraro, Iaia, Santoro, Kola, Balde).

FC Matera: Carotenuto, Pirola, Cipolletta (41’st Spinelli), Russo, Bello, Napolitano, Ledesma Sanchez, Sicurella (24’st Incerti), Casiello, Burzio (41’st Infantino), Muscas (1’st Cirio). All.: Salvatore Ciullo (a disp: Brahja, Sirimarco, Carbone, Teyou Tamo, Ferrante).

Arbitro: sig. Franesco Scarati di Termoli (assistenti sig. Marco Palazzo di Campobasso e sig. Giuseppe Pio Palumbi di Termoli).

Ammoniti: Lupoli, Ganci (F), Sicurella (M).

Note: 1300 spettatori circa, di cui 250 ospiti. Recuperi 3’pt, 2’st. Calci d’angolo 2-2.

Giornata calda e soleggiata, terreno sintetico in ottime condizioni.

UFFICIO STAMPA US CITTA DI FASANO