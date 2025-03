L’attentato portato a termine ai danni di una rivendita di generi alimentari del rione Perrino la dice lunga sulla capacità di bande criminali di agire liberamente, colpendo gli operatori economici.

E’ evidente che siamo di fronte ad un gesto dimostrativo che probabilmente aveva solo la finalità di generare paura al diretto interessato ed a tutti i commercianti di Brindisi. Siamo di fronte, insomma, a segnali inquietanti che non possono in alcun modo essere sottovalutati.

Ovviamente siamo ben consapevoli della grande importanza del lavoro che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente ed i risultati sono evidenti ed allo stesso tempo confortanti. Ma la piena collaborazione di vittime di attentati e di semplici cittadini è fondamentale per fare ancora di più.

Nel frattempo, prendiamo atto che anche in questa situazione è scattata la solidarietà di tanta gente che al commerciante colpito dalla malavita ha espresso pieno sostegno.

Confcommercio Brindisi, ovviamente, era e resterà in prima linea per supportare il lavoro di Magistratura e forze dell’ordine nella lotta al crimine organizzato, al fianco del sig. Perchinenna e di tutti i commercianti brindisini.

Gianni Corciulo – Presidente Confcommercio Brindisi