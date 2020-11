Il Comune di Brindisi ha comunicato che, a causa dell’emergenza Covid, è stata emanata l’ordinanza di chiusura del mercato settimanale di Sant’Elia fino al 3 dicembre. Il provvedimento si rende necessario per evitare ogni possibile forma di propagazione del contagio.

“I dati ci impongono una riflessione e una decisione drastica – dichiara il sindaco Riccardo Rossi – che è necessaria, in questo momento. Purtroppo è un sacrificio indispensabile per tutelare la salute pubblica”.

Il Sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Il provvedimento, valido sino al prossimo 3 dicembre, prevede la chiusura della Villa Comunale alle 17.00, la sospensione della zona a traffico limitato istituita nei giorni festivi lungo via Roma, Corso Umberto I, via Municipio, via Regina Elena e viale Lilla, la sospensione del mercato dell’antiquariato che si svolge ogni prima domenica del mese e, dal prossimo 19 novembre, del mercato di Campagna Amica che si tiene ogni giovedì pomeriggio in Piazza Umberto I.