Nei mesi scorsi si è costituita formalmente l’associazione ASD Friends Bike Brindisi.

L’associazione nasce dalle ceneri della disciolta ASD Friends Bike, la cui esperienza si è chiusa anni or sono.

Tuttavia, il gruppo di amici che la formava, quasi integralmente , ha continuato a vedersi ad effettuare attività cicloturistica riconoscendosi nel nome della vecchia compagine.

Nel frattempo, il gruppo si arricchito di nuovi partecipanti ed ha ritrovato vecchi compagni di strada.

Questo ci ha dato la forza di riprendere le redini di un’avvincente avventura, di un sogno mai sopito e di farci risorgere ufficialmente come associazione sportiva .

Sono state attribuite le cariche sociali. Presidente è stato nominato Rocco Cavallo, mentre, in qualità di componenti del comitato direttivo, sono stati designati Francesco Abitino, Stefano Albanese, Cosimo Di Leo, Gian Paolo Ladisa e Giovanni Vonghia.

La nostra ASD è affiliata all’Unione Sportiva ACLI.

New Friends’ Bike Brindisi, nello scorso mese di settembre, ha organizzato un’edizione memorabile del Bike Tour del Salento che ha visto la partecipazione di ben 18 ciclisti.

Altri eventi di rilievo sono in cantiere per l’annata sportiva 2024/25.

Obiettivi fondamentali dell’associazione sportiva sono la riscoperta del nostro territorio, pugliese, salentino e brindisino, e la sua promozione, attraverso l’uso del mezzo più ecologico esistente, la bicicletta.

Ci battiamo tenacemente per la sicurezza stradale, per la creazione di itinerari ciclabili e cicloturistici protetti, realmente efficaci e fruibili, per la tutela degli utenti deboli della strada.

Chi è interessato a seguire le nostre avventure lungo le strade pugliesi, può collegarsi alle nostre pagine Facebook e YouTube, che troverete facilmente, digitando nel campo ricerca delle due applicazioni New Friends’ Bike Brindisi.

Chi intende unirsi a noi, può contattarci alla mail newfriendsbikebrindisi@gmail.com.

Il Direttivo

.

FB_IMG_1728929271305.jpg