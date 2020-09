La Fenailp si rafforza sempre di più, in particolare sul territorio di Ostuni oltre che negli altri comuni mettendo in campo maggiori risorse professionali specialmente nel campo dell’imprenditoria.

Nasce la delegazione di Ostuni, a presiedere è l’imprenditrice Angelica Milone della nota attività Yamamay che rappresenterà la Fenailp a livello locale, contestualmente si è formato il gruppo di lavoro con diverse tipologie di attività:

Gianni Monopoli del bar Kennedy è il rappresentante per i pubblici esercizi e che farà da riferimento anche a quelle attività titolari di patentini delle quali lo stesso è stato promotore di una importante iniziativa che la Fenailp per tramite il vice Presidente Nazionale Cosimo Lubes sta affrontando a livello nazionale;

– per la moda e eventi Antonio Spezzaferro, Direttore “OVS Kids”;

– agriturismi e B&B Francesco Turco di Masseria Casamassima,

– zona Piazza Donato Spalluto del Casbah;

– centro storico Francesco Rodano di Sapere e sapori,

– panificatori alimentaristi e ambulanti Francesco Longo panificio san Giuseppe,

– le edicole Angelo Palmisano già Sallustio ora Stampidea;

– le Marine di Ostuni Giuseppe Settembrini bar del porto;

– per i fioristi Annalisa Bellanova Bibidi Bobidibu.

Questo gruppo nasce per rappresentare la Fenailp a livello locale su tutto il territorio di Ostuni e per dialogare e confrontarsi con l’Amministrazione Comunale oltre che per portare al Congresso Provinciale e Regionale l’associazione stessa.

Ufficio Stampa Fenailp Ostuni