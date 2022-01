Nel pomeriggio di oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che dispone la zona gialla per Puglia e Sardegna.

Il provvedimento entrerà in vigore da lunedì 24 gennaio.

Il passaggio era prevedibile alla luce della crescita dei contagi e dell’indice di occupazione dei posti letto negli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti che quelli nelle terapie intensive.

Con il passaggio in zona gialla, non cambierà nulla per i vaccinati.

C’è però l’obbligo per tutti di indossare la mascherina all’aperto anche oltre il 31 gennaio.

Bar, ristoranti, teatri e cinema saranno aperti come prima, con la stessa capienza normale. Nessun limite agli spostamenti.