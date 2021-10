Da oggi, lunedì 11 ottobre, entra in vigore il Decreto capienze, ovvero le nuove disposizioni stabilite dal Governo per accedere alle attività culturali, sportive e ricreative. Le misure valgono per la zona bianca e consentono l’accesso solo a chi è in possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green pass).

Teatri, cinema, concerti

Capienza al 100 percento sia all’aperto che al chiuso per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Musei

Non è più necessaria la distanza interpersonale di un metro.

Sport

Per eventi e competizioni sportive la capienza consentita è del 75 percento all’aperto e del 60 percento al chiuso.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati è massimo del 75 percento all’aperto e 50 al chiuso.

Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni

Dalla seconda violazione delle regole su capienza e Green pass si applica la sanzione della chiusura del locale.