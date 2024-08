Appuntamento in Piazza Orsini del Balzo, lunedì 5 agosto a partire dalle ore 21.30, con lo Stupor Mundi Festival, la New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Mesagne presenta una tappa del tour di Cristiano De Andrè. L’ingresso è con biglietto acquistabile su Ticketone e Ticketmaster.

Il cantautore ligure propone una nuova lettura delle canzoni del padre attraverso un’interpretazione che tra le sue dita e con la sua voce diventano una cosa nuova. Unico vero erede del patrimonio musicale “deandreiano”, porterà sul palco il meglio di un indimenticabile repertorio impresso nella memoria collettiva ed ancora di grande attualità. A 25 anni dalla scomparsa dell’indimenticabile cantante di “Bocca di rosa”, De Andrè figlio si accompagnerà nello spettacolo agli inseparabili musicisti Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso; alle tastiere sarà affiancato da Luciano Luisi e alla batteria da Ivano Zanotti. Cristiano stesso, abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, guidando lo spettatore in un percorso che attraversa e affronta la grande opera di Fabrizio.