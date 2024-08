Uno stabile che ospita un grande supermercato di detersivi è crollato questa mattina intorno alle 3:50 a Latiano, in provincia di Brindisi, in via Francavilla 42.

L’immobile, composto da due piani e occupante un intero isolato, è collassato generando un forte boato che ha svegliato gli abitanti della zona. Parte del materiale crollato è finito sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Brindisi, supportati da una squadra arrivata da Taranto. Attualmente, non si registrano vittime, ma un’unità cinofila della polizia è al lavoro per accertarsi che non vi siano persone intrappolate sotto le macerie.

Inoltre, unità cinofile aggiuntive sono in arrivo da Lecce, mentre squadre speciali Userlite da Bari si stanno dirigendo sul luogo del disastro per collaborare alle operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area.

In questi minuti si sta monitorando attentamente la situazione e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore.