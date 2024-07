Una bellissima serata quella vissuta a Mesagne (BR), giovedì 25 luglio, in occasione delle premiazioni delle fasi territoriali dei Campionati Nazionali CSI 2024 e la festa per gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano.

Ad aprire la serata l’inno nazionale cantato dalla prof.ssa Marcella Diviggiano accompagnata al pianoforte dal Maestro Federico Dell’Olivo. Presenti il Sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, Vittorio Bosio, Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano, Marco Calogiuri Vice Presidente Nazionale, Serafina Grandolfo Consigliere Nazionale, Don Pietro De Punzio Vicario Foraneo e già Assistente CSI, Enrico Pellino Presidente CSI Campania, Dario Murra Presidente del Collegio dei Probiviri e tanti amministratori locali e dirigenti CSI che hanno voluto far festa insieme agli amici del comitato brindisino.

A portare il saluto istituzione Il Sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, che ha voluto ribadire, oltre a confermare il suo grazie, al CSI Brindisi e Puglia, nelle persone di Angelo Taurisano Presidente Provinciale e di Ivano Rolli Presidente Regionale, l’importanza della promozione dello sport e soprattutto l’importanza dell’attività che il CSI ha svolto, svolge e continuerà a svolgere promuovendo valori sportivi, sociali ed educativi alle varie generazioni.

Il Presidente Vittorio Bosio ha ritenuto sottolineare l’importanza del lavoro che si svolge sui territori grazie all’impegno di tanti uomini e donne del CSI che dedicano il loro tempo per il bene del CSI. Il ricordo di Sandro Diviggiano per le sue qualità e l’impegno profuso per la crescita dell’associazione.

Insieme a Presidente Regionale Ivano Rolli, il Presidente Bosio, ha consegnato una targa ricordo a coloro che negli anni hanno svolto il ruolo di Presidente Provinciale. Da Cosimo Meca, a Antonio Marzo, Carmelo Perrucci, Francesco Maizza e Angelo Taurisano che guida ancora tutt’oggi il Comitato. Un momento commemorativo con una targa alla memoria, consegnata alla famiglia, è stato dedicato al caro Sandro Diviggiano, che ha dedicato la sua vita per la promozione dello sport e dei valori del CSI.

Un’altra targa invece è stata consegnata a Raffaele Montanaro, Angelo Molfetta, Cosimo Pasimeni, Italo Longo e Maurizio Asparra per aver negli anni promosso i valori educativi dello sport a Mesagne e oltre.

All’Arbitro Valeriano Roma invece è stato assegnato il premio 2024 “Ivan Lenzoni”, arbitro di pallacanestro prematuramente scomparso nel 2023.

22 le società sportive premiate, partecipanti alle 15 fasi territoriali dei Campionati CSI Brindisi, 44 squadre nelle varie discipline di calcio a 5, calcio a 7, pallavolo e pallacanestro.

