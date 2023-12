“Unità di intenti e lavoro di squadra che ha interessato tutti gli uffici del Comune”. C’era la giunta al completo questa mattina nel Salone dei sindaci per presentare il cartellone natalizio, che sarà completato nelle prossime ore, ma anche per illustrare il filo conduttore delle iniziative natalizie al via da domani nella Città Bianca.

Intanto si parte domani domenica 3 dicembre alle 18 con l’accensione delle luci a patire da viale Pola dove si svolgerà l’iniziativa “La Magia del Natale”. L’evento, a cura della Fenailp, si replica il 10 dicembre e prevede uno show natalizio itinerante

Dopo l’allestimento degli addobbi luminosi nella villa comunale, la decorazione di tredici aree di accesso a Ostuni e l’installazione del suggestivo albero di circa 13 metri in Piazza della Libertà, sono stati posizionati 200 alberi di Natale (tutti reimpiantabili) che uniranno viale Pola con il centro storico.

Al termine delle festività natalizie gli alberi potranno essere “adottati” da cittadini e attività commerciali ed il ricavato sarà destinato all’acquisto di giochi “inclusivi” da posizionare all’interno della struttura “Il Volo di Icaro”. Gli alberi non adottati saranno piantati in un’area comunale a cura dell’ufficio ambiente e lavori pubblici.

L’inaugurazione, invece, del parco luminoso realizzato nella villa comunale “Sandro Pertini” avverrà nel pomeriggio dell’8 dicembre. Sempre il giorno dell’Immacolata alle 20:00 ci sarà l’accensione dell’albero natalizio in Piazza della Libertà.

La rassegna natalizia coinvolgerà anche la Biblioteca comunale con sei eventi, dedicati ai bambini fino ai 12 anni, in programma il martedì e il venerdì per promuovere la lettura.

Nella vigilia dell’Immacolata Concezione, il 7 dicembre, a partire dalle 16:30, presso il chiostro adiacente alle Poste Centrali, la Parrocchia Santissima Annunziata, in collaborazione con l’associazione “CheFicoLab”, organizza la tradizionale “pettolata” con l’allestimento di banchetti per un mercatino solidale. Il ricavato sarà devoluto per sostenere la Caritas e per far fronte alle previste spese di restauro della chiesa della Santissima Annunziata.

L’8, il 9 e il 16 dicembre fa tappa ad Ostuni il “Musica Lucis Festival 2023” con intrattenimento musicale e performativo unitamente ad interventi di arte contemporanea. Nel giorno dell’Immacolata, alle 19:00, sarà anche inaugurata una mostra, fruibile gratuitamente, presso Palazzo Tanzarella.

Come ogni anno ci sarà l’appuntamento organizzato dall’associazione musicale “Antonio Legrottaglie” dal titolo “In…canto natalizio” previsto per il 10 dicembre presso la Parrocchia della Madonna del Pozzo.

Prima edizione, invece, per lo spettacolo teatrale “Lui è nato” a cura delle “Radici del Sud”. La rappresentazione, che riguarderà la nascita di Gesù con effetti scenografici, musiche e più di 50 figuranti, si terrà presso il Chiostro San Francesco nei giorni 10, 17 e 27 dicembre in due fasce orarie, alle 17:00 e alle 19:00.

Nella mattinata del 17 dicembre, le strade di Ostuni si coloreranno di rosso per l’iniziativa “Babbo Natale in Vespa”. L’iniziativa, firmata Vespa Club Ostuni, inizierà da Piazza della Libertà intorno alle 10:00.

Dal 15 al 17 dicembre si terrà, invece, l’iniziativa per bambini “La Magia del Natale”, a cura dell’associazione Fraila. Il Chiostro San Francesco si trasformerà in un villaggio natalizio dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale.

Il Gruppo Folk “La Stella” organizza per le date 26 e 27 dicembre e 6 gennaio 2024 il tradizionale Presepe vivente nel centro storico della Città Bianca.

Nelle prossime ore saranno ufficializzate anche le iniziative che per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.