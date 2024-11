Sarà il nuovo anno (3-4-5 gennaio 2025) “l’approdo” a Brindisi della 5ª tappa del Go Padel Tour, che ritorna a Brindisi con una medaglia sul petto per essere diventato il torneo di padel itinerante più grande in Puglia.

Ad accompagnare questa tre giorni di sport e socialità, come testimonial, saranno Emiliano Carchia (giornalista e influencer di padel più famoso d’Italia) insieme ad Alvin Shehu, maestro e collaboratore tecnico di Padel Review.

Il Go Padel Tour approda a Brindisi avendo già consolidato la collaborazione tecnica con Adidas: infatti, tutti i partecipanti riceveranno una maglia tecnica da gioco Adidas in omaggio.

Ad ospitare l’evento sarà una delle più belle cattedrali del padel regionale, il Bellaria Sporting Club di Brindisi. I numerosi partecipanti del Go Padel Tour potranno giocare sui migliori campi del mondo, poiché il Bellaria dispone di 5 campi Premier Padel (campionato del mondo).

Questa eccellenza regionale non avrebbe avuto luogo senza il prezioso sostegno di Confindustria Brindisi, del Centro Nautico Idea Verde, di Unibed Materassi, di Water Store, di Vera Cert, dell’Impresa Ciullo e dell’immancabile supporto di Mind e di Padel Experience Tour Operator, che hanno creduto nella centralità dello sport e nello sviluppo del territorio.

Il Go Padel Tour si presenta con la formula Gold, Silver e Bronze, una modalità che permette a tutti, dai principianti ai professionisti, di scendere in campo per divertirsi e socializzare. Saranno 50 i premi in palio, con premiazioni e vittorie per tutte le categorie e livelli.

Un grazie alle tantissime coppie provenienti da ogni parte d’Italia (Veneto, Basilicata, Trentino, Campania e anche dalla Slovenia che già hanno effettuato l’iscrizione. Per le iscrizioni: www.go-padel.it Vi aspettiamo!