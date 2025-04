Il Lunatica Quadball Brindisi ha raggiunto un importante traguardo, classificandosi in dodicesima posizione nella più importante competizione europea di Quadball: la European Quadball Cup – Division 1, svoltasi a Salou, vicino Barcellona, il 29-30 marzo 2025. Un

risultato che premia il duro lavoro e la determinazione dimostrati nel corso del torneo.

La European Quadball Cup – Division 1 ha visto la partecipazione di 30 squadre provenienti da tutta Europa, ognuna con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore in una serie di prove impegnative. Il livello della competizione è stato altissimo, con avversari di grande

esperienza e abilità.

La fase a gironi si è svolta nel primo giorno, con l’esordio contro la squadra londinese dei Werewolves of London, partita persa di soli trenta punti (110*-140). La compagine brindisina si è poi riscattata con due vittorie consecutive contro i belgi dei Liège Leviathans (150*-40) e contro i tedeschi degli Heidelberger Hellhounds (100*-40). L’ultima partita, che avrebbe potuto valere il primo posto del girone, si è giocata contro i parigini dei Paris Frog, terminando con una sconfitta per 130*-90. La squadra si è così posizionata terza e ha avuto accesso diretto ai sedicesimi di finale come seconda migliore terza dell’intero torneo.

La formula del secondo giorno del torneo non prevedeva eliminazione diretta, ma offriva la possibilità di scalare posizioni nel ranking finale. Il primo incontro si è disputato contro l’altra squadra londinese presente nel torneo, il London QC, con una sconfitta per 180*-10.

Nonostante questo risultato, la squadra brindisina aveva ancora la possibilità di puntare al nono posto nel ranking europeo. La seconda sfida, contro la squadra turca degli Old School, si è conclusa con una vittoria per 140*-60.

Successivamente, i brindisini hanno affrontato i francesi dei Toulouse Minotaures, squadra della città di Tolosa, perdendo 100*-130 e vedendo sfumare il sogno del nono posto in Europa. L’ultimo incontro del torneo si è svolto contro la squadra norvegese del Sagene IF, terminando con una sconfitta per 30-170*, e assegnando così il dodicesimo posto nel ranking.

Il dodicesimo posto rappresenta un ottimo piazzamento in un contesto altamente competitivo.

Pur non avendo raggiunto le fasi finali, il team ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, accumulando esperienza preziosa per le prossime edizioni della competizione.

Il coach Andrea Miglietta ha commentato così il risultato ottenuto: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi e del lavoro svolto. Abbiamo affrontato squadre di altissimo livello e dimostrato di poter competere alla pari. Questo dodicesimo posto è un punto di partenza per migliorare ancora di più in futuro. Continueremo a lavorare sodo per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.”

Anche il presidente dell’associazione, Andrea Lupo, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il traguardo raggiunto: “Questo risultato è la dimostrazione dell’impegno e della passione che animano il nostro team. Il dodicesimo posto in una competizione così prestigiosa è

motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Continueremo a supportare i nostri atleti e a lavorare per raggiungere successi ancora maggiori in futuro.”

Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori, allo staff tecnico e ai sostenitori che ci hanno accompagnato in questa avventura. Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a crescere, migliorare le nostre performance e puntare a un piazzamento ancora più alto nella

prossima edizione!

