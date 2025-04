Antonio Brugnano, Premio Eolo e premio Ribalta 2009, porta al teatro di Ceglie Messapica, giovedì 3 aprile, alle h21, uno spettacolo potente e coraggioso dal titolo “Bruciateli tutti”, per l’ultimo appuntamento della rassegna Sul Palco

Ultimo appuntamento di “Sul Palco -Piccola Rassegna di Teatro da Camera”, all’interno della stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica, promossa in collaborazione con Puglia Culture e Armamaxa Teatro, con un’esperienza unica e originale di vivere il teatro.

Giovedì 3 aprile, alle 21, gli spettatori del Teatro Comunale di Ceglie Messapica, invece di accomodarsi in platea, sono invitati a ‘condividere’ il palco con l’attore: entrano dal retro, si siedono comodamente e respirano l’arte a sipario chiuso. L’attore è a due passi, ogni espressione, ogni batter di ciglio, ogni piccolo gesto non è perso da alcuna distanza. Per una notte, accomodati ‘Sul Palco’, gli spettatori condividono lo stesso respiro degli attori, dentro la storia.

Protagonista di questo appuntamento sarà Antonio Brugnano in “Bruciateli tutti”, un monologo che nasce da un’esperienza vissuta in prima persona dall’attore.

«Il 14 Aprile 2008, mi trovavo insieme ad alcuni amici e colleghi a replicare uno spettacolo in cui credevamo molto. Il titolo era “Di buona Costituzione!” ed era nato tre anni prima dalla richiesta specifica di una insegnante di Diritto che chiedeva il supporto del Teatro per sottolineare il valore della nostra Carta Costituzionale.

Quel giorno lo spettacolo, tenutosi nell’aula magna di una scuola della periferia milanese, continuò con un dibattito dai toni accesi sul tema delle migrazioni verso l’Italia, che si chiuse con la frase di uno studente, fattosi portavoce del gruppetto d’appartenenza, che urlò con convinzione “Bruciateli tutti”!

Quello stesso giorno si concludeva lo spoglio dei voti per l’elezione del nuovo Governo, intuimmo senza difficoltà chi potesse aver vinto la tornata elettorale.»

Lo spettacolo racconta come negli ultimi anni la “costruzione del nemico” sia servita a rafforzare quella politica priva di scrupoli e indifferente al dolore altrui che in un momento di difficoltà del Paese non ha avuto problemi a trovare i propri sostenitori alimentando vecchie e nuove forme di razzismo.

Gli strumenti principali sono stati la “parola” e i nuovi mezzi per diffonderla.

Per info e prenotazioni: 389.2656069. Biglietti disponibili su vivaticket.

Armamaxa Teatro