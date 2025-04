Il Comune di Fasano, nell’ambito della stagione di prosa promossa in collaborazione con Puglia Culture, presenta un evento teatrale di grande impatto emotivo: “Sissi l’Imperatrice”, con la straordinaria interpretazione di Federica Luna Vincenti.

«L’opera dedicata ad Elisabetta d’Austria – dice l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli -, comunemente e affettuosamente nota come Sissi, intende mettere in luce la Sissi donna con le sue debolezze, le sue stravaganze ed anche con il suo dolore. Una donna estremamente moderna, lungimirante, una donna in lotta con la sofferenza e i lutti che la colpirono. Una donna che oggi incarna un’icona. Questo viaggio nella vita dell’imperatrice Sissi appassionerà lo spettatore che ha imparato ad amare questo personaggio grazie alla letteratura, all’arte e al cinema. La versione teatrale rappresenta un ulteriore tassello che compone il bellissimo mosaico della ricca personalità di Sissi d’Austria».

Lo spettacolo, scritto e diretto da Roberto Cavosi, andrà in scena venerdì 4 aprile 2025 al Teatro J.F. Kennedy di Fasano. “Sissi l’Imperatrice” non è la classica biografia di Elisabetta d’Austria, ma un’indagine profonda e appassionata sulla sua anima inquieta e tormentata. Attraverso quadri suggestivi, lo spettacolo esplora le molteplici sfaccettature di una donna anticonformista, frustrata dalla rigidità della corte viennese, ma animata da un irrefrenabile desiderio di libertà. Il testo di Roberto Cavosi, interpretato con intensità da Federica Luna Vincenti e da un cast di talento (Milutin Dapcevic, Ira Nohemi Fronten, Claudia A. Marsicano, Miana Merisi), mette in luce la modernità del pensiero di Sissi, le sue battaglie contro le ingiustizie sociali, l’antimilitarismo e la difesa delle minoranze. Un ritratto che risuona con forza nel nostro presente, segnato da conflitti e disuguaglianze.

Ufficio Stampa

Città di Fasano