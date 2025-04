Non sarà una partita come le altre per le atlete del Bellaria Padel Brindisi chiamate a disputare la quarta giornata del campionato di serie B.

La sfida interna contro il Fastweb Perugia presenta una serie di spunti di notevole importanza a partire dalla presenza nella fila del Bellaria della già numero 20 delle classifiche mondiali Marina Guinart che si presenterà per la prima volta al pubblico di casa.

La fortissima mancina spagnola è alta 182 cm ed ha un bagaglio di colpi pressoché completo unito ad una forza fisica impressionante.

La sua presenza sta alimentando un notevole entusiasmo perchè mai un’atleta di così alto valore tecnico ha giocato nella nostra città.

Insieme alla Guinart ci saranno ovviamente tutte le giocatrici del Bellaria che nelle prime tre giornate non hanno concesso neppure un punto alle avversarie grazie ad un tasso tecnico ed un attaccamento alla maglia davvero notevole.

Capitan Cascella insieme alle sue compagne proveranno a portare a casa la vittoria contro una agguerrita Perugia che ha nell’argentina Brito la punta di diamante della squadra.

Una vittoria potrebbe dare alla squadra del presidente Giorgino la matematica qualificazione alla fase successiva con due giornate di anticipo lanciando un segnale forte al campionato.

L’appuntamento per appassionati e tifosi è per domenica 6 aprile a partire dalle ore 10.00 presso il Bellaria Padel Center in via Appia 262 per assistere ad una giornata di sport che si preannuncia davvero emozionante.

E’ anche prevista la diretta streaming sul canale youtube Padelexperience con la telecronaca a cura di Francesco Guadalupi che si avvarrà di importanti contributi tecnici da parte della giocatrici e dei dirigenti della squadra.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi