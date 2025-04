Una iniziativa di APS Trullosociale.net e Network ABC con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Michele Salentino

San Michele Salentino è pronto per un fine settimana dedicato alla natura con due eventi che segneranno il riconoscimento ufficiale di Parco Augelluzzi come “Bosco Didattico di Puglia”. Il programma prevede una conferenza stampa e una giornata di apertura per il pubblico, con attività immersive alla scoperta del nuovo spazio educativo e ambientale.

Venerdì 4 aprile 2025, a partire dalle ore 16, presso Parco Augelluzzi si terrà la conferenza stampa di presentazione. Interverranno la dott.ssa Rosabella Milano della Regione Puglia, il Sindaco di San Michele Salentino Giovanni Allegrini e i partner locali coinvolti nel progetto.

Domenica 6 aprile 2025, a partire dalle ore 10, il Bosco Didattico aprirà ufficialmente le sue porte con un’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Nazionale BioAgricoltura Sociale. Il pubblico potrà partecipare a una “Passeggiata Sensoriale” lungo i sentieri del parco, un’occasione per scoprire il patrimonio naturale e culturale del territorio attraverso un’esperienza coinvolgente.

Il riconoscimento di Parco Augelluzzi come Bosco Didattico rappresenta un importante traguardo per la comunità di San Michele Salentino. Non si tratta solo di un’area verde, ma di un ambiente educativo in cui natura, storia e cultura si intrecciano. Qui bambini, ragazzi e adulti potranno apprendere il valore della biodiversità, conoscere le piante e la fauna locali e riscoprire le antiche tradizioni contadine nel rispetto dell’ecosistema.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra APS Trullosociale.net, Network ABC e l’Amministrazione comunale che ne ha patrocinato l’idea, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo di crescita e aggregazione. Il sindaco Giovanni Allegrini ha sottolineato come Parco Augelluzzi sia probabilmente da sempre un bosco didattico grazie al lavoro delle associazioni del territorio, ma che fosse necessario ottenere un riconoscimento ufficiale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40 del 10 dicembre 2012. “Da questo momento in poi diventa un punto di riferimento per la nostra storia ambientale, valorizzando le tradizioni e la cultura contadina che ha sempre rispettato l’ambiente”, ha dichiarato.

Nel corso della giornata inaugurale verranno presentati il nuovo partenariato di progetto e il programma annuale delle attività. Saranno allestiti il mercatino del dono e del baratto, lo spazio libro verde, workshop esperienziali nel bosco, giochi e attività creative per tutte le età.

Sostegno e partecipazione della cittadinanza sono fondamentali per garantire la manutenzione del parco, l’organizzazione di laboratori di educazione ambientale e outdoor education, la promozione dei beni comuni e l’animazione estiva. Nei prossimi giorni, attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso del network Banca Etica, sarà possibile contribuire con donazioni a favore del progetto di comunità. L’appuntamento è un invito a condividere un momento di festa e di impegno per il futuro del territorio, un’opportunità per riconnettersi con la natura e sostenere i beni comuni per le nuove generazioni.

“I boschi didattici, come gli orti sociali, sono opportunità straordinarie per coinvolgere giovani, bambini e anziani, favorendo lo sviluppo di processi generativi di comunità solidali e cittadinanza attiva”

Per INFO: Tel. 3393126969 Mail parcoabcpro2021@gmail.com

“Una nuova narrazione per educarci oggi a una relazione profonda e intima con le nostre origini. Le piante sono il nostro Paese di Origine, smettere di frequentarle ci fa sentire così “spaesati”. Cit. A. Viola

