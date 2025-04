La Camera di Commercio di Brindisi e Taranto ha stanziato 550.000 euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) nella doppia transizione digitale ed ecologica. Il bando prevede contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni, servizi e consulenze per innovazione tecnologica e sostenibilità energetica.

Soggetti Beneficiari

Possono accedere al bando i seguenti requisiti:

– siano Micro o Piccole o Medie imprese;

– abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Brindisi-Taranto ed iscritte al Registro delle imprese;

– siano attive da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del Bando.

Interventi Ammissibili

Le imprese possono ottenere finanziamenti per:

A) Transizione Digitale

Elenco 1

robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; internet delle cose e delle macchine; cloud, fog e quantum computing; cyber security e business continuity; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); simulazione e sistemi cyberfisici; integrazione verticale e orizzontale; soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); sistemi di e-commerce, se collegato ad uno degli interventi previsti alla lett. o); connettività a Banda Ultralarga.

Elenco 2

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; sistemi EDI, electronic data interchange; tecnologie per l’in-store customer experience; system integration applicata all’automazione dei processi; tecnologie della Next Production Revolution (NPR); programmi di digital marketing.

B) Transizione Ecologica

Audit energetici e piani di miglioramento Sistemi di gestione dell’energia (ISO 50001, 50005, 50009) Studi di fattibilità per riqualificazione energetica Creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) Servizi di Energy Manager Formazione per qualificazione Energy Manager

Entità del Contributo

Il contributo copre il 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di:

8.000 euro per la Transizione Digitale

3.000 euro per la Transizione Ecologica

4.000 euro per consulenze e formazione digitale

8.000 euro in caso di interventi combinati

250 euro di premialità per imprese con rating di legalità

Modalità di Presentazione

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Webtelemaco dal 14 aprile 2025 (ore 9:00) al 19 maggio 2025 (ore 23:59), salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

Le imprese devono allegare:

Report di self-assessment digitale “Selfi4.0”

Documentazione richiesta dal bando

Le agevolazioni saranno concesse in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Contatti

Email: bandi@brta.camcom.it

PEC: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it

Tel. Taranto: 099/7783128-3048-3037 (martedì e giovedì 15:00-17:00)

Tel. Brindisi: 0831/228241-242 (lunedì e mercoledì 14:00-16:00)

Per maggiori dettagli e moduli, visitare i siti ufficiali:

www.brta.camcom.it

www.br.camcom.it

www.camcomtaranto.com