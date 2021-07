Cresce l’attesa per il debutto stagionale del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che a partire dal 13 luglio andrà in onda su Italia 1 ogni martedì alle 21 per sei settimane e in replica su La 5 e Mediaset Extra rispettivamente ogni giovedì, dal 15 luglio, alle 21.10 ed ogni sabato, dal 7 agosto, in seconda serata (alle 23.15 circa).

“Dopo tanti mesi di duro lavoro ora è finalmente arrivato il momento del debutto stagionale su Italia 1”, sottolinea il presidente di Radio Norba Marco Montrone. “Anche quest’anno Battiti Live sarà la colonna sonora delle vacanze degli italiani e sono particolarmente felice di ribadire che con questa edizione di fatto inaugureremo un nuovo ciclo che per altri tre anni unirà Battiti Live e Italia 1 nel cuore della musica e nel cuore dell’estate”.

Nelle prossime settimane oltre 80 artisti italiani ed internazionali infiammeranno l’estate, tra performance sul main stage di Otranto ed esibizioni on the road in 15 città coinvolte per un impianto scenico che diventa ancora più importante. “Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni che ancora ci obbligano e ci obbligheranno nei prossimi mesi ad avere un atteggiamento prudente”, aggiunge Marco Montrone, “finalmente abbiamo potuto accogliere una consistente quota internazionale nel cast artistico. Siamo davvero felici che la musica abbia potuto in questo modo riprendere ad unire senza confini”.

Da Bob Sinclar, con la citazione all’indimenticabile Raffaella Carrà, la cui scomparsa ha segnato intere generazioni, a Purple Disco Machine, da Sophie & Giants a Topic, e poi ancora Master KG, Oscar Anton e altri ancora che si uniranno alle star italiane, da Fedez con Orietta Berti a Marco Mengoni, da Emma ad Alessandra Amoroso da J-Ax a Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, da Mahmood a Malika Ayane e poi ancora Boomdabash con Baby K, il reggaeton di Fred De Palma, Rocco Hunt di nuovo con Ana Mena e poi ancora Nek, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Irama, Gigi D’Alessio e tanti ancora. Battiti Live sarà come sempre anche vetrina per i giovani talenti, da Sangiovanni a Capo Plaza, da Shiva ad Ernia, da Deddy a Tancredi, da La Rappresentante di lista ad Ariete, solo per citarne alcuni.

Di seguito il cast integrale dell’edizione 2021 in onda ogni martedì in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 13 luglio: Fedez con Orietta Berti, Emma, Marco Mengoni, J-Ax con Jake la Furia, Fabio Rovazzi, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Bob Sinclair, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Alice Merton, Topic, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Oscar Anton, Master KG, Dotan, Alvaro Soler, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Arianna, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, Andrea Damante, J-One, Giacomo Urtis.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).