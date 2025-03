Il Polo BiblioMuseale di Brindisi, I.C. Bozzano Centro – Brindisi, l’Accademia dei Serenati, propongono la rassegna di musica dal vivo “Musica d’Arte al Museo Ribezzo”, con quattro appuntamenti, da marzo a maggio al Museo Ribezzo, piazza Duomo – Brindisi.

Primo appuntamento: venerdì 28 marzo 2025 ore 18:30. Il Duo Fiore-Palumbo presenta un percorso musicale dedicato alla musica spagnola del 1900 “Noches Españolas”, con una selezione di brani per voce e chitarra e chitarra sola di Manuel De Falla, Federico G. Lorca, Francisco Tarrega, Federico M. Torroba, Isaac Albeniz e altri autori spagnoli.

Leggende, storie di donne, sentimenti e passioni, tutte le sfumature dell’animo umano sono esplorate da questi Autori che, con le loro intuizioni musicali, hanno lasciato il segno nella storia della musica.

Durante della serata, saranno letti alcuni versi di G. Lorca, noto al grande pubblico soprattutto come Poeta, e il programma sarà completato da canti della tradizione popolare spagnola e sefardita risalenti a epoche più lontane, eseguiti con lyra e percussioni: canti tramandati oralmente soprattutto dalle donne che hanno tenuto vivo, dal medioevo ad oggi, questo patrimonio musicale.

Prossimi appuntamenti al Ribezzo: sabato 12 aprile con Ivana Oliva | chitarra, sabato 26 aprile con Duo Diaz – Pidone | chitarre, sabato 24 maggio con Trio Pinto-Fiore-Bisanti | voce narrante – chitarra – flauto.

Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 18:30, sono ad ingresso libero.

Vito Fiore, ha compiuto gli studi di chitarra classica diplomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio “T. Schipa”

di Lecce sotto la guida di Etta Zaccaria.

Ha avuto da sempre il conforto, per le sue indagini tecnico-artistiche, del Maestro Alirio Diaz e di Aldo Minella.

Ha frequentato il Corso Superiore di Perfezionamento alla Civica di Musica di Milano col M° Aldo Minella.

Si è esibito come solista e in formazioni da camera e con Orchestra per importanti Enti pubblici e Associazioni

musicali.

E’ docente di chitarra classica presso la Scuola Statale ad Indirizzo Musicale “Virgilio” di Brindisi. Si dedica a studi di ricerca, analisi, trascrizioni e pubblicazioni, sia di opere che formano il suo repertorio sia di quelle a

scopo didattico.

Vania Palumbo, cantante e strumentista salentina, da anni impegnata nell’ambito della musica antica, svolge la

propria attività in solo, in duo, in trio, e in collaborazione con formazioni vocali e strumentali quali l’Ensemble

“Concentus” e la Schola Gregoriana “Cum Jubilo” del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Ha partecipato, in qualità di artista del coro, a varie stagioni liriche e sinfoniche presso teatri lirici quali il Politeama Greco di Lecce, il Teatro Comunale di Ferrara, sotto la direzione di Claudio Abbado, Ferrara Musica ed altri enti.

Con la direzione del Maestro Abbado ha partecipato all’incisione integrale del “Don Giovanni” di Mozart per l’etichetta Deutsche Grammophon.

Dopo anni di attività in ambito operistico, si è dedicata alla Musica Antica, dal Canto Gregoriano e medievale, al

repertorio rinascimentale e barocco, intraprendendo l’attività solistica.

Ha partecipato a festival e rassegne, tra cui “Sacre Note”, “Festival Leonardo Leo”, “Il Cammino Celeste”, “Maggio Musicale Salentino”, Stagione concertistica “Musica Civica” Foggia, “Camerata Musicale Salentina”, “Oriolo Cult Festival”, iniziative culturali FAI – Cerrate, Case ospitanti nei Sassi di Matera, Stagione concertistica Associazione Mozart Italia, Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca, Festival “Notti Sacre” Bari, Festival del Teatro Antico “ArchiTa” Taranto, Rassegna Internazionale di musica sacra “I suoni della devozione” Brindisi.

Per il lavoro di ricerca e di divulgazione della musica e della cultura medievale, riceve nel 2018 il premio “Italia Medievale”, classificandosi prima in ambito nazionale.

Ha pubblicato il CD dedicato a Pier Paolo Pasolini, “Canzoni in forma di rosa”, che ha visto l’omonimo progetto – inserito nel Portfolio del Teatro Pubblico Pugliese – in vari teatri, sale da concerto, musei e scuole.

Con il progetto dedicato a Pasolini ha vinto il bando Puglia Sounds Producers 2023.

Museo Archeologico Ribezzo