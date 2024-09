La nostra Flavia Coppola ha disputato i FIP Juniors European Padel Championship e tra le migliori formazioni d’Europa, le piccole azzurrine hanno brillato conquistando un meritatissimo secondo posto solo alle spalle delle fortissime spagnole.

Flavia che lo scorso anno ha disputato la serie B con il Bellaria Padel Club di Brindisi ha resi orgogliosi tutti i suoi tifosi, la sua Torre Santa Susanna e tutta la dirigenza del Bellaria che ha sempre creduto nelle enormi potenzialità dell’azzurra.

“Era per me l’ultima volta con la maglia della Nazionale Italiana Juniores – racconta Flavia – ed ovviamente ci tenevo a chiudere al meglio questa esperienza. Abbiamo superato formazioni agguerrite ed è stato raggiunto l’obiettivo prefissato che era arrivare in finale. Poi contro la Spagna abbiamo dato il massimo uscendo comunque a testa alta. E’ stata una bellissima esperienza perché giocare con la maglia della Nazionale è sempre speciale.

Da domani con il maestro Marc Salart massimo impegno e determinazione con la precisa volontà di crescere e migliorarmi sotto l’aspetto fisico e tecnico.

Grande soddisfazione anche da parte di Francesco Giorgino, presidente del Bellaria Padel Brindisi, “Avere questo gioeillino in squadra per noi è un onore – afferma il Presidente

Giorgino – e l’abbiamo già confermata per la stagione 2025 dove faremo una squadra per farla crescere ancora di più e provare a fare ancora meglio dell’anno passato. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci ogni giorno e con l’aiuto di Flavia e delle altre ragazze proveremo ad alzare ulteriormente l’asticella”.

Ed intanto proprio al Centro Federale Bellaria Padel Brindisi di via Appia riapre l’Academy con corsi dedicati ai bambini, ragazzi ed adulti di ogni livello e tenuti da tecnici ed istruttori federali. Il tutto senza trascurare l’attività agonistica che vedrà impegnato il circolo non solo nella partecipazione al campionato Nazionale di serie B femminile ma anche a quello di serie C maschile e femminile.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi